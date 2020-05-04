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GE Havacılık, Kovid-19 nedeniyle çalışan sayısını yüzde 25 azaltacak

GE Havacılık, Kovid-19 nedeniyle çalışan sayısını yüzde 25 azaltacak
04.05.2020 18:20 | Son Güncelleme: 04.05.2020 18:20

General Electric (GE) Havacılık, yeni tip kotonavirüs (Kovid-19) salgını etkisiyle dünya genelindeki çalışan sayısını yüzde 25 azaltacağını duyurdu.

General Electric (GE) Havacılık, yeni tip kotonavirüs (Kovid-19) salgını etkisiyle dünya genelindeki çalışan sayısını yüzde 25 azaltacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, GE Havacılık Üst Yöneticisi (CEO) David Joyce'un Kovid-19 salgınının havacılık sektörüne etkisine ilişkin şirket çalışanlarına yönelik bir yazı kaleme aldığı belirtildi.

Joyce, söz konusu yazıda, sivil havacılık sektöründe benzeri görülmemiş bir daralma yaşandığına işaret ederek, küresel hava trafiğinin yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık yüzde 80 düşmesinin beklendiğini kaydetti.

İşlerini korumak amacıyla son 2 ayda maliyet azaltma adımları attıklarını aktaran Joyce, bu yıl şirketin dünya genelindeki çalışan sayısında kalıcı olarak yüzde 25 azalmaya gitmeyi planladıklarını bildirdi.

ABD'li uçak üreticisi Boeing de geçen hafta, Kovid-19 salgını nedeniyle üretimdeki düşüşün şirketi iş gücünde azalmaya gitmeye zorladığını ve şirketin çalışan sayısını yaklaşık yüzde 10 azaltmak için harekete geçildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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