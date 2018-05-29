Gazprom ve Botaş Türk Akımı'nın 2. Kolu ile İlgili Görüşmeleri Tamamlamak Üzere"

Rusya Enerji Bakanı Novak, Gazprom ve Botaş arasında Türk Akımı doğalgaz boru hattının 2. kolunun karadan geçirilecek kısmı ile ilgili yapılan görüşmelerin tamamlanmak üzere olduklarını bildirdi.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, St. Petersburg kentinde devam eden Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) Rus RBK televizyonuna verdiği röportajda Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Novak, "Şimdi Gazprom ile Botaş arasında 2. kolun karadan geçecek kısmı konusunda yapılan görüşmeler neredeyse tamamlandı. Karadan geçen kısımla ilgili mutabakat protokolü, inşaatın ve bu hat üzerinden yapılacak gaz transitinin ticari koşulları (belgeleri) en kısa zamanda hazırlanacak" diye konuştu.Gazprom'un 7 Mayıs 2017'de yapımına başladığı Türk Akımı projesi, her biri 15.75 milyar metreküp hacimli iki kolun yapımını öngörüyor. Türkiye'nin gaz ihtiyacını karşılayacak ilk kolun bu yıl içerisinde devreye alınması, Avrupa'ya uzanacak ikinci kolun da 2019'da hizmete girmesi bekleniyor.