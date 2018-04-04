Gazprom ile İtalyan Snam, Türkakım'ı Değerlendirdi

Rus enerji şirketi Gazprom Başkanı Aleksey Miller ile İtalyan enerji şirketi Snam Üst Yöneticisi Marco Alvera'nın, TürkAkım doğalgaz boru hattı projesini istişare ettikleri bildirildi.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Miller ile Alvera'nın, başkent Moskova'da bir araya gelerek, TürkAkım projesinin uygulanmasına yönelik iş birliği olanaklarını değerlendirdikleri belirtildi.

Tarafların, Avrupa'nın doğalgaz üretimindeki düşüş nedeniyle, yeni ve güvenilir doğalgaz sevkiyat güzergahlarına yönelik ihtiyacı ele aldıklarının kaydedildiği açıklamada, "Alvera, Snam şirketinin Akdeniz ülkelerine doğalgaz sevkiyat güzergahlarının oluşturulmasına katkıda bulunmak istediklerini belirtmiştir." ifadesine yer verildi.

Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım doğalgaz boru hattı her biri yıllık 15.75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak. Projede ikinci hattın Yunanistan veya Bulgaristan üzerinden İtalya'ya ilerlemesi değerlendirilen güzergahlar arasında bulunuyor.