Gazişehir Gaziantepspor taktik çalıştı

DÜZCE(İHA) – Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, Rapid Bükreş maçı hazırlıklarını son taktik antrenmanla tamamlandı.

Gazişehir Gaziantepspor taktik çalıştı

DÜZCE(İHA) – Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, Rapid Bükreş maçı hazırlıklarını son taktik antrenmanla tamamlandı.

Gazişehir Gaziantep, Topuk Yaylası'ndaki üçüncü gününü çift antrenmanla geride bıraktı. Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenman, oynanacak olan Rapid Bükreş maçı öncesi son taktik antrenmanla tamamlandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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