Gazişehir Gaziantep'te Uğur Akdemir 1 Ay Yok
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te, sakatlığı bulunan Uğur Akdemir'in yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te, sakatlığı bulunan Uğur Akdemir'in yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, savunma oyuncusu Uğur Akdemir'in, dünkü Denizlispor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmaya devam edemediği hatırlatıldı.
Hastanede yapılan tetkikler sonucunda, sol ayak bileğinde çatlak tespit edilen Uğur'un tedavisine başlandığı ve yaklaşık 4 hafta forma giyemeyeceği kaydedildi.
Açıklamada, "Başarılı oyuncumuza geçmiş olsun diyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.
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