Gazişehir Gaziantep'te Ayrılık

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te sportif direktör Kemal Aslan ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geride kalan sezon futbol takımının sportif direktörlüğü görevini üstlenen Kemal Aslan ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kemal Aslan'a katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Kemal Aslan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugüne kadar kendisine destek verenlere teşekkür ederek, "Gazişehir Gaziantep'e şampiyonluk yolunda başarılar dilerim." ifadesini kullandı.