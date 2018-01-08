Gazişehir Gaziantep, Muhammet Reis ile Yollarını Ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, takım kaptanı Muhammet Reis ile yollarını ayırdı.

Gazişehir Gaziantep, Muhammet Reis ile Yollarını Ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, takım  kaptanı Muhammet Reis ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolculardan Muhammet Reis ile  karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "1,5 yıldır takımımızın formasını başarıyla terleten ve  kaptanlık görevini yapan Muhammet Reis'e, kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden  dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine  yer verildi.

Kaynak: Skorer

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