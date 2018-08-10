Gazişehir Gaziantep, Ermin Zec ile Yollarını Ayırdı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Ermin Zec ile yollarını ayırdı.

Gazişehir Gaziantep, Ermin Zec ile Yollarını Ayırdı

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon başında transfer edilen kanat  ve forvet oyuncusu Ermin Zec ile anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, Zec'e takıma verdiği katkı ve emeklerinden dolayı teşekkür  edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

Geçen sezon Gazişehir Gaziantep formasıyla 13 maçta forma giyen Bosna  Hersekli oyuncu, 1 gol atmıştı.

Kaynak: Skorer

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