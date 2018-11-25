Gazişehir Gaziantep Bolu'yu Tek Golle Geçti

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Gazişehir Gaziantep evinde ligin güçlü ekiplerinden Boluspor'u konuk etti. Zirve yarışını yakından ilgilendiren zorlu maçı Gazişehir Gaziantep 1-0 kazandı. Ligin 12. haftasında deplasmanda Adanaspor'la 1-1 berabere kalan Gazişehir Gaziantep, sahasında ağırladığı Boluspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 25 yaptı. Boluspor ise bu mağlubiyetten sonra 26 puanda kalarak üçüncü sıraya geriledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada Oğulcan kaptığı topu iyi sürdü ancak şutunda Boluspor kalecisi Gökhan gole izin vermedi. 28. dakikada Gazişehir'de Del Valle'nin pasında Poepon karşı karşıya kaldı topu kaleci çeldi. 45. dakikada sol kanattan çok hızlı gelişen Gazişehir'in kontra atağında Del Valle pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Gökhan Alsan takımını öne geçirdi. 1-0 47. dakikada Gazişehir'de Oğulcan'ın güzel vuruşunda top direkten döndü. 72. dakikada Boluspor'un sol köşeden kullandığı tehlikeli serbest vuruşta top az farkla auta gitti. 90. dakikada Boluspor'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topa kafa vuran Diarra topu dışarı attı.

KÜNYE

Stat: Gaziantep Kalyon Hakemler: Süleyman Abay xx, Hasan Hüseyin Tetik xx, Habip Tiryaki xx Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç xx, Rıdvan Şimşek xx, Yalçın Kılınç xx, Ahmet Kesim xx, Gökhan Alsan xxx, Jefferson xx (Kerim Avcı dk. 69 x), Sami Can Keskin xx, Segbefia xx (Kubilay Aktaş dk. 82 ?), Oğulcan Çağlayan xx, Del Valle xx, Poepon xx (Chabbi dk. 65 x) Yedekler: Nihat, Igor, Okan Derici, Yusuf Cihat Çelik Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak Boluspor: Gökhan Değirmenci, Ufuk Budak, Uğur Akdemir, Ümit Kurt, Diarra, Melik Okutan, Burak Asan (Sebaihi dk. 74 ?), Umut Gündoğan, Mustafa Durak x (Guıdo Koçer dk. 63 x), Özgürcan Özcan x (Etoundi dk. 46 x), Akabueze x Yedekler: Gökhan Köstereli, Dimov, Mustafa Batuhan, Hayrullah Bilazer Teknik Direktör: Osman Bilik Gol: Gökhan Alsan (dk. 45) (Gazişehir Gaziantep) Sarı Kartlar: Jefferson, Segbefia, Del Valle, Chabbi, Oğulcan Çağlayan (Gazişehir Gaziantep), Akabueze, Burak Asan, Ufuk Budak, Ümit Kurt (Boluspor)

(Said Vakkas Yağcı/İHA)