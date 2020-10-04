GAZİDEK'li öğrencilerin bilim yolculuğu
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GAZİDEK'li öğrencilerin bilim yolculuğu

04.10.2020 14:11 | Son Güncelleme: 04.10.2020 14:11
GAZİDEK'li öğrencilerin bilim yolculuğu

Gaziemir Belediyesi, ücretsiz eğitim hizmeti verdiği GAZİDEK öğrencilerini bilimle, sanatla buluşturmak ve çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla Bilim Şenliği düzenledi.

Gaziemir Belediyesi, ücretsiz eğitim hizmeti verdiği GAZİDEK öğrencilerini bilimle, sanatla buluşturmak ve çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla Bilim Şenliği düzenledi.

Gaziemir Belediyesi, çocukların erken yaşta bilimle tanışabilmesi ve gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla GAZİDEK öğrencileri için Bilim Şenliği düzenledi. 4 gün süren bilim şenliğinde; fen bilimleri, sosyal bilimler ve görsel sanatlar alanlarında deneyler ve atölyeler yapıldı. Pandemi koşullarına uyularak açık havada düzenlenen Bilim Şenliğine katılan çocuklar, bilimin ışığında projeler yapmanın, yeni bilgiler edinmenin heyecanını yaşadı.

Bilim, edebiyat ve sanat atölyelerinde; "ülkemizi tanıyalım", "cebir karolarım", "mini bahçemiz", "doğadaki enerji", "felsefe bilgi kartları", "arkadaşlık bilekliği yapımı" "sorgulanan bilim", "dokunarak matematik" isimli pek çok etkinlik düzenlendi.

Bilim Şenliğine katılan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da, öğrencilerle birlikte deney yaptı, atölye çalışmalarına katıldı. Öğretmenlerden atölyeler hakkında bilgi alan Başkan Halil Arda, "GAZİDEK'te verdiğimiz eğitimle lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimizin motivasyonlarını artırmak, çevrelerini daha nitelikli gözlemleyebilmelerine, neden-sonuç ilişkisi kurabilmelerine ve çözüm odaklı düşünebilmelerine katkı koymak için Bilim Şenliği düzenledik. 4 gün süren Bilim Şenliği'nde çocuklarımız fen bilimleri, sosyal bilimler ve görsel sanatlar alanlarında deneyler yaptı ve atölye çalışmalarına katıldı. Öğrencilerimiz kendilerine yeni ufuklar açan şenlikten yeni beceriler kazanarak ayrıldı" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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