Gaziantepspor'da "Delegeler Silindi" İddiası

TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un kulüp başkanı Mutlu Özpineci, kulüp karar defterindeki bazı delegelerin isimlerinin silindiğini belirterek, Gaziantepspor'u eski delege yapısına kavuşturmak istediğini bildirdi.



Özpineci, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, sorunlu bir kongre yaşadıklarını ve çoğunlukla başkan seçilerek yönetime getirildiklerini hatırlattı.



Yaşanan tüm sorunlara rağmen takımın sahaya çıkması ve bir şekilde mücadele etmesi gerektiğini anlatan Özpineci, son günlerde kulüp adına önemli bazı gelişmeler yaşandığını vurguladı.



Gaziantepspor'daki bazı sorunların önüne geçebilmek için yeni bir kongre kararı aldıklarını, ancak bu kararı açıklayabilmek için yeterli çoğunluk sağlanamadığı için avukat Yaşar Sağlam'dan destek istediklerini aktaran Mutlu Özpineci, şöyle konuştu:



"Yaşar Sağlam, kendi listemdeki divan kurulu başkanıydı. Karar defterini de kendisine güvenip teslim ettik. Kendisi kararı aldırabilmek için çalışmalar yapacağını söyledi. Ancak bize geçtiğimiz günlerde başarılı olamadığını dile getirdi. Daha sonra karar defterini kendisinden istedik ancak getiremedik. Çünkü kendi de defteri başkalarına vermiş ve aldığımız bilgiye göre eski kulüp başkanı İbrahim Kızıl'ın şoföründe bulunduğunu öğrendik. Yönetim olarak delegelerin tamamının başkanı olduğumun farkındayım. Ama gelinen noktada bazı delegelerin isimleri silinmiş durumda. Ancak girişimlerimizi yaptık. Gaziantepspor'u eski delege yapısına kavuşturmak istiyorum."



Yönetim olarak tüm delegelerin hakkını korumaya çalışacağını anlatan Özpineci, konuyla ilgili polise başvurduklarını ve tutanakların tutulduğunu aktardı. Özpineci, eski delegelerden dilekçeler toplanarak ilgili savcılığa sunulacağını belirtti.



"Göreve geldiğimden beri hesapları istedim ama bir türlü alamadım" diyen Özpineci, şunları kaydetti:



"Son noktada da taleplerimizi ısrarla dile getirince genel müdürlük görevini yerine getiren Mehmet Bilgiç istifa etti. Hesap kitabı görmek istedim ama alamadım. Kulüpte ayaklanma oldu, 10 gün kulübe giremedim. Muhasebeden istediğim soruların yanıtını alamazsam nasıl yöneteyim? Bana sürekli 'para getir' deniyor. 'Hesabı getirin de vereyim' dedim kimseden hiçbir şey göremedim. Sürekli eski yöneticilere borç çıkartıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan tesis yardımı alınmış ama ortada yapılan bir şey yok, bana da 'dosyayı kapat' deniyor. Ben neye göre dosyayı kapatayım."