Gaziantep Ticaret Borsası
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Gaziantep Ticaret Borsası

20.10.2020 14:59 | Son Güncelleme: 20.10.2020 15:02
Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında meverdi Antep fıstığının kilogramı 130 - 144 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsasında meverdi Antep fıstığının kilogramı 130 - 144 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg40,0043,20
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)Kg22,0022,00
Antep fıstığı (kavlak)Kg49,2051,30
Antep fıstığı (boz iç)Kg125,00175,00
Antep fıstığı (meverdi)Kg130,00144,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg94,00127,00
Antep fıstığı (çıtlak-kavrulmuş)Kg62,0062,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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