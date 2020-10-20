Gaziantep Ticaret Borsası
20.10.2020 14:59 | Son Güncelleme: 20.10.2020 15:02
Gaziantep Ticaret Borsasında meverdi Antep fıstığının kilogramı 130 - 144 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında meverdi Antep fıstığının kilogramı 130 - 144 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|40,00
|43,20
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)
|Kg
|22,00
|22,00
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|49,20
|51,30
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|125,00
|175,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|130,00
|144,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|94,00
|127,00
|Antep fıstığı (çıtlak-kavrulmuş)
|Kg
|62,00
|62,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal
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