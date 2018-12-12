Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 114,50-125 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 114,50-125 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg114,50125,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) Kg36,2636,26
Dana eti (karkas) Kg25,3025,30
Sığır etiKg20,7520,75
Kuzu eti (kemiksiz)Kg42,2742,27
TarhınKg28,0028,00
Pirinç (baldo)Kg3,566,20
BuğdayKg1,141,39
ArpaKg0,981,08
Mısır Kg1,081,08

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