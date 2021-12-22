Gaziantep Ticaret Borsası
AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Ekonomi
Gaziantep Ticaret Borsasında beyaz arpanın kilogramı en yüksek 4,28 liradan satıldı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında beyaz arpanın kilogramı en yüksek 4,28 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sert buğday (Güneydoğu)
|Kg
|4,90
|5,45
|Ekmeklik buğday
|Kg
|4,40
|4,75
|Çakır arpa
|Kg
|4,31
|4,34
|Beyaz arpa
|Kg
|4,25
|4,28
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|14,00
|14,50
|Mısır
|Kg
|4,25
|4,30
AA / Feride Pelin İnal - Ekonomi Haberleri
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