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Gaziantep Ticaret Borsası

AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Ekonomi
Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında çakır arpanın kilogramı en yüksek 3 liradan satıldı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında çakır arpanın kilogramı en yüksek 3 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar

En düşük (TL)En yüksek (TL)
Sert buğday ( Güneydoğu )Kg

3,573,80
Ekmeklik buğdayKg

3,153,33
Çakır arpaKg

2,993,00
Beyaz arpaKg

2,952,96
Kırmızı kabuklu mercimekKg

10,0010,20
MısırKg

2,852,88

AA / Feride Pelin İnal - Ekonomi Haberleri
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