Gaziantep, Süper Lig'in 40. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak
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Gaziantep, Süper Lig'in 40. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak

Gaziantep, Süper Lig'in 40. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak
Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Spor

Gaziantep, Süper Lig'in 40. haftasında yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak.

Gaziantep, Süper Lig'in 40. haftasında yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Kana Bıyık, Çağlar Şahin Akbaba ve Vetrih'in sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği kırmızı-siyahlı ekipte, cezalı oyuncu bulunmuyor.

Ligde 54 puanla 8. sırada yer alan Gaziantep, rakibine karşı üstünlük kurarak son haftalardaki puan kayıplarını telafi etmenin hesaplarını yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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