Gaziantep, Recep Niyaz'ı transfer etti
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Gaziantep, Recep Niyaz'ı transfer etti

Gaziantep, Recep Niyaz'ı transfer etti
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, orta saha oyuncusu Recep Niyaz'ı bir yılı opsiyonlu 3 yıllığına renklerine bağladı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, orta saha oyuncusu Recep Niyaz'ı bir yılı opsiyonlu 3 yıllığına renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, son olarak Denizlispor forması giyen Recep Niyaz ile anlaşmaya vardı.

Niyaz, başkan yardımcısı Ahmet Fikret Kileci ve genel sekreter Erhan Özmen'in de katıldığı imza töreninde, kendisini Gaziantep ekibine bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

25 yaşındaki oyuncunun kariyerine ilişkin bilgilerin yer aldığı açıklamada, "Recep Niyaz'a bir kez daha kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz." denildi.

Gaziantep, Recep Niyaz'ı transfer etti
Gaziantep, Recep Niyaz'ı transfer etti
Gaziantep, Recep Niyaz'ı transfer etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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