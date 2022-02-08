Gaziantep, Paşa'ya göz açtırmadı! Erol Bulut'un öğrencileri, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde - Haberler Spor
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Gaziantep, Paşa'ya göz açtırmadı! Erol Bulut'un öğrencileri, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde

Haberler.com - Spor
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Gaziantep FK, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Gaziazntep FK ile Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Erol Bulut'un öğrencileri adını çeyrek finale yazdırdı.

OUANNES'İN GOLÜ PAŞA'YA YETMEDİ

Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Joao Figueiredo ve Alexandru Maxim penaltıdan kaydederken, Kasımpaşa'nın tek golünü 31. dakikada Ben Ouannes attı. Kasımpaşa'da Ben Ounannes 79. dakikada kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı.

Haberler.com - Spor

Gaziantep FK, Kasımpaşa, Spor, Haber

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