Gaziantep'le masaya oturan Erol Bulut'un istediği maaş dudak uçuklattı

Gaziantep FK ile Erol Bulut arasındaki görüşmenin detayları belli oldu. 46 yaşındaki teknik adam, Gaziantep şehrine gelip yönetimle görüşme gerçekleştirdi. Kariyerinde daha önce Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Erol Bulut, Gaziantep FK kulübünden yıllık 15 milyon TL (Yaklaşık yıllık 1.5 milyon Euro) maaş talep etti. Antep ekibi bu rakamı yüksek buldu, Bulut indirime giderse anlaşma sağlanacak.