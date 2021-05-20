Gaziantep'le masaya oturan Erol Bulut'un istediği maaş dudak uçuklattı
Gaziantep FK ile Erol Bulut arasındaki görüşmenin detayları belli oldu. 46 yaşındaki teknik adam, Gaziantep şehrine gelip yönetimle görüşme gerçekleştirdi. Kariyerinde daha önce Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Erol Bulut, Gaziantep FK kulübünden yıllık 15 milyon TL (Yaklaşık yıllık 1.5 milyon Euro) maaş talep etti. Antep ekibi bu rakamı yüksek buldu, Bulut indirime giderse anlaşma sağlanacak.
Önümüzdeki sezon Sa Pinto'nun olmaması üzerine teknik direktörlük görevine Erol Bulut'u getirmeyi düşünen Gaziantep FK, 46 yaşındaki teknik adamla Gaziantep'te görüşme gerçekleştirdi. Şehri gezen Bulut'un, sonrasında masaya oturduğu öne sürüldü. Ancak Bulut'un ilk talebi yüksek karşılandı.
İNDİRİM İSTENDİ
Yıllık 15 milyon TL isteyen Bulut'un bu talebi yüksek bulundu. Antep yönetiminin, Bulut'tan indirim istediği iddia edildi. Genç teknik adam ile yapılacak son görüşmenin ardından transfer karara bağlanacak. Bulut'a Yunanistan'dan da taliplerin olduğu aktarıldı.