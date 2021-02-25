Gaziantep, Konyaspor maçına hazır
25.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:42
Süper Lig'in 27. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Gaziantep, hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 27. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Gaziantep, hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, orta ve şut çalışmalarıyla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, idmanın ardından müsabakanın oynanacağı Konya'ya hareket etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar