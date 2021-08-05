Gaziantep kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı transfer etti
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Gaziantep kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı transfer etti

Gaziantep kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı transfer etti
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, genç file bekçisi Ekrem Kılıçarslan'ı kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, genç file bekçisi Ekrem Kılıçarslan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Atakaş Hatayspor'da forma giyen kaleci Kılıçarslan ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldı.

Kulübün başkan yardımcısı Ahmet Fikret Kileci ve Genel Sekreter Erhan Özmen'in katıldığı törenle Kılıçarslan'ın sözleşmeye imza attığı belirtilen açıklamada, "Ekrem'e bir kez daha kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı transfer etti
Gaziantep kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı transfer etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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