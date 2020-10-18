Gaziantep'in yeni transferi Kevin Mirallas, 2 dakikada 2 sarı kart görüp oyundan atıldı

Süper Lig'de Antalyaspor ile Gaziantep arasında oynanan mücadelenin 29. dakikasında kırmızı kart çıktı. Konuk ekibin büyük umutlarla kadrosuna kattığı dünya yıldızı Kevin Mirallas oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Gaziantep'in transferin son günlerde kadrosuna kattığı Belçikalı yıldız futbolcu Kevin Mirallas, Süper Lig'deki ilk maçında Antalyaspor'a karşı mücadele etti.

İlk sarı kartını 27. dakikada göre Belçikalı yıldız, 29. dakikada Antalyasporlu Veysel Sarı ile itişmeler yaşamasının ardından rakibine kafa sallayınca ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

VAR'I BEKLEDİ, SONUÇ DEĞİŞMEDİ

Kırmızı kart sonrasında itirazlarda bulunan Mirallas, kartın VAR'dan dönebileceğini düşünerek bir süre sahada ve saha kenarında bekledi ancak karar değişmedi.

Mirallas böylelikle Süper Lig'de çıktığı ilk maçta kırmızı kartla oyun dışında kalmış oldu.