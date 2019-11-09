Gaziantep-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'de 11. hafta maçında zirve mücadelesi veren Galatasaray deplasmanda Gaziantep ile karşılaşıyor. Maç öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Fatih Terim bu maçta Emre Taşdemir'e ilk 11'de şans veriyor.
Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 16 puan toplayan Galatasaray, 10. haftayı averajla 7. sırada bitirdi. Ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgisi olan Gaziantep FK ise aldığı 15 puanla 10. haftayı 9. sırada tamamladı.
İŞTE İLK 11'LER
Gaziantep: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Olkowski, Chibsah, Güray, Twumasi, Kayode
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Ahmet,Emre, Ömer, Lemina, Feghouli, Adem, Andone