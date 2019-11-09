09.11.2019 19:01 | Son Güncelleme: 09.11.2019 19:06

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 16 puan toplayan Galatasaray, 10. haftayı averajla 7. sırada bitirdi. Ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgisi olan Gaziantep FK ise aldığı 15 puanla 10. haftayı 9. sırada tamamladı.

İŞTE İLK 11'LER

Gaziantep: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Olkowski, Chibsah, Güray, Twumasi, Kayode

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Ahmet,Emre, Ömer, Lemina, Feghouli, Adem, Andone