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Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı

Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Karşılama, 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı
18.07.2020 23:08 | Son Güncelleme: 18.07.2020 23:15

Süper Lig'in 33. haftasında formda iki ekip, Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 2-2 sona erdi.

Gaziantep henüz 6. dakikada Muhammet Demir'in golüyle öne geçerken, Kasımpaşa 13 ve 37'de Thiam'ın golleriyle üstünlüğü kaptı. Ev sahibinin yıldız ismi Maxim, 78. dakikada attığı golle takımına beraberliği ve 1 puanı getiren isim oldu.

YENİLMEZLİK SERİSİ DEVAM EDİYOR

Pandemi arasının ardından oynadığı 7 maçta da yenilmeyen tek takım olan Gaziantep FK, bu sonuçla 43 puana yükseldi ve 8. sırada yer aldı. Son 11 maçta 1 mağlubiyeti olan Kasımpaşa ise 40 puanla 10. basamağa yerleşti.

Süper Lig'in son haftasında Gaziantep deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacakken, Kasımpaşa ise evinde Başakşehir'i konuk edecek.

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