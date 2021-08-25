Gaziantep FK maçında rahatsızlanan Beşiktaşlı N'Sakala, futbol oynamaya devam edebilecek

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Gaziantep FK maçında bir anda yere yığılan Beşiktaşlı futbolcu N'Sakala'nın sağlık durumu belli oldu. Buna göre deneyimli sol bekin futbol oynamasına engel bir durum olmadığı ve yakın zamanda antrenmanlara başlayabileceği öğrenildi.

Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçta bir anda yere yığılan ve apar topar hastaneye kaldırılan N'Sakala yürekleri ağza getirmişti. Siyah-beyazlı kulüp futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu ve tetkikler yapılacağını belirtmişti. O tetkiler yapıldı ve Kongolu ismin son durumu netlik kazandı.

YAKIN ZAMANDA ANTRENMANLARA BAŞLAYACAK

TRT Spor'un haberine göre; Fabrice N'Sakala'nın futbol oynamasına engel bir durum olmadığı ve yakın zamanda siyah beyazlı ekiple antrenmanlara başlayacağı belirtildi.