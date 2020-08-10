Gaziantep FK, kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
10.08.2020 18:41 | Son Güncelleme: 10.08.2020 19:00
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Bursaspor'da forma giyen 25 yaşındaki kaleciyle anlaşmaya varıldı.
Açıklamada, 4 yıllık sözleşme imzalayan Çağlar Şahin Akbaba'ya kırmızı-siyahlı forma altında başarılar dilendi.
Kaynak: AA