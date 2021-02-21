Gaziantep FK ile Antalyaspor 0-0 berabere kaldı

Süper Lig'in 26. haftasında son 6 maçtan 1 galibiyet çıkarabilen Gaziantep FK sahasında 9 maçtır kaybetmeyen Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleden gol sesi çıkmadı ve ekipler birer puanla sahadan ayrıldı.

Süper Lig'de Gaziantep FK ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0'lık skorla sona erdi.

Gaziantep FK ve Antalyaspor, karşılaşmada zaman zaman gole çok yaklaştı ancak sonuç alamadı. Maçın 81. dakikasında Antalyaspor'da Gökdeniz Bayraktar'ın attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.

ANTALYA'NIN SERİSİ 10 MAÇA ÇIKTI

Bu sonucun ardından ligde 10 haftadır yenilmeyen, son 4 haftada berabere kalan Antalyaspor puanını 33'e yükseltti. Gaziantep FK da 39 puana ulaştı.

Süper Lig'de gelecek hafta gelecek hafta Gaziantep FK, İttifak Holding Kayserispor'a konuk olacak. Antalyaspor, Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.