Gaziantep FK Galatasaray VAR hakemi yabancı mı, Türk mü?

Peki, Gaziantep FK - Galatasaray maçında görev alacak VAR hakemi hangi ülke vatandaşı? Maçın hakem kadrosu futbolseverlerin gündeminde. VAR sisteminde görevli hakemin yabancı mı yoksa Türk mü olduğu sorusu, karşılaşmanın adaletine dair merakı artırıyor. Peki, Gaziantep FK Galatasaray VAR hakemi yabancı mı?

GAZİANTEP FK GALATASARAY VAR HAKEMİ KİM?

Trendyol Süper Lig'de bugün sahne alacak Gaziantep FK ile Galatasaray arasındaki karşılaşmada görev yapacak VAR ve AVAR hakemleri açıklandı.

VAR'DA SAKA, AVAR'DA ELBİL GÖREV YAPACAK

Mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Sarper Barış Saka görev alacak. Onun yardımcılığını yapacak AVAR hakemi ise Candaş Elbil olarak belirlendi.

Zorlu mücadelede düdüğü Ali Şansalan çalacak. Karşılaşma saat 21:30'da başlayacak ve futbolseverler beIN SPORTS 1 ekranlarından bu mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek.