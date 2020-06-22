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Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen'den çarpıcı iddia: Necati Ateş, tribünde bizi dövmeye kalktı

Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen, Galatasaray maçının son anlarında yaşanan gerilim ile ilgili konuştu. Özmen, Necati Ateş ile ilgili "Necati Ateş tribünde bizi dövmeye kalktı. Gözü hiçbir şey görmüyordu, üzerimize doğru geliyordu" dedi.

22.06.2020 11:45 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:04

Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen, Galatasaray maçı sonrasında yaptığı açıklamada Necati Ateş'in kendilerine saldırmaya çalıştığını söyledi.

İşte Müslüm Özmen'in yaptığı açıklamalar;

Maç esnasında yaşanmasını istemediğimiz olaylar oldu. Biz hakemlerle ilgili hiç konuşmadık, sadece Gençlerbirliği maçında itirazlarımız olmuştu. Hala da hakemlere saygımız devam ediyor. Gördüklerini çalsınlar yeter. İptal edilen gol kararı yanlıştı, bir takım faullerde Galatasaray lehine karar verildi. Oyunu soğuttular, uyarmadı.

"4 KİŞİ MAÇI YÖNETİYOR"

Fatih Terim de yedek kulübesinde 4 kişi ile birlikte maç idare ediyor. Bizden 1 kişi kafasını çıkardığında hemen uyarılıyor. Bunlar lüzumsuz detaylar.

"NECATİ ATEŞ DÖVMEYE KALKTI"

Tartışmalar sırasında Necati Ateş, bizim yardımcı hocaların üzerine yürümeye kalktı. Atlayıp, dövmeye geliyordu. Son anlarda Abdurrahim Albayrak'ın yanından ayrıldım, takıma sahip çıkmak için yanların gitti. Olayları sakinleştirmeye çalıştım. Takıma sahip çıkmak için kulübüne arkasından maçı izledim.

Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen'den çarpıcı iddia: Necati Ateş, tribünde bizi dövmeye kalktı

"ÜZERİMİZE YÜRÜDÜ"

Necati Ateş'in gözü hiçbir şey görmüyordu, üzerimize doğru geliyordu. Güvenlik görevlileri ve sağduyulu Galatasaraylı arkadaşlar, olayları engelledi.

"GALATASARAYLILAR BİZE 'ŞAMPİYON MU OLACAKSINIZ?' DEDİ"

Kimin şampiyon olacağı umurumda değil. Biz iyi sonuçlar almak istiyoruz. Biz her maça asılacağız. Necati Ateş'in saldırmasını net şekilde gördüm. Galatasaray yöneticileri ve yedek kulübesinden bazıları 'Şampiyon mu olacaksınız?' dedi. Biz Galatasaray'a maçı mı bırakacağız, bana ne şampiyonluktan.

"KİM ŞAMPİYON OLURSA OLSUN"

Camialar arasında gerginlik olsun istemiyorum. Galatasaray ilgili görüyorsa, Gaziantep'in de Rize'nin de Antalya'nın da emeği var. O zaman bırakalım dört takım oynasın! Yıllardır Türkiye'de aynı laflar, 'Şampiyon mu olacaksınız?' Biz işimize saygı duyuyoruz, 2,5 milyonluk şehre bir saygımız var.

Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen'den çarpıcı iddia: Necati Ateş, tribünde bizi dövmeye kalktı
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