Gaziantep, Fenerbahçe maçına hazır
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Gaziantep, Fenerbahçe maçına hazır

Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Spor
Gaziantep, Fenerbahçe maçına hazır

Gaziantep, Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Gaziantep, Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık bir saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, çift kale maçla son buldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) izolasyon süreci sona eren Jefferson da takımla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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