Gaziantep, Beşiktaş maçı öncesi taraftarlar için test ve aşı merkezi kuracak
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Gaziantep, Beşiktaş maçı öncesi taraftarlar için test ve aşı merkezi kuracak

Gaziantep, Beşiktaş maçı öncesi taraftarlar için test ve aşı merkezi kuracak
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinde Gaziantep, 21 Ağustos Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edeceği 2. hafta maçı öncesi taraftarları için test ve aşı merkezi kuracağını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinde Gaziantep, 21 Ağustos Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edeceği 2. hafta maçı öncesi taraftarları için test ve aşı merkezi kuracağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, maçları takip etmek isteyen taraftarlara, Türkiye Futbol Federasyonunun aşı kartı uygulaması hatırlatıldı.

Taraftarların aşılarını hastanelerde olduğu gibi ücretsiz bir şekilde olabilecekleri merkezin yarın Kalyon Stadı'nda kurulacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş maçı öncesi ikinci doz aşısının üzerinden 14 gün geçmemiş taraftarlarımız, PCR test sonuçları ile karşılaşmaya girebilecektir. Gaziantep Kalyon Stadı'nda 20 Ağustos Cuma saat 10.00 ile 15.00 arasında kulübümüzce ücretsiz PCR test ve aşı merkezi kurulacaktır. Taraftarlarımız aşılarını ve Kovid-19 PCR testlerini burada yaptırabilecekler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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