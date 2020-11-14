Gaziantep Basketbol ekibinde 11 testin sonucu pozitif

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ile oynanacak maç ileri bir tarihe ertelendiGaziantep DHAEmpera Halı Gaziantep Basketbol ekibinde 5'i oyuncu 11 kişinin covid-19 testi pozitif çıktı.

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ile oynanacak maç ileri bir tarihe ertelendi

Gaziantep DHA

Empera Halı Gaziantep Basketbol ekibinde 5'i oyuncu 11 kişinin covid-19 testi pozitif çıktı.

ING Basketbol Süper Lig'de yarın 15.15'te Lokman Hekim Fethiye'yi konuk edecek olan Empera Halı Gaziantep Basketbol Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Testler sonuçlanmış ve 5 sporcumuzla teknik ve idari kadromuzdan 6 kişinin testleri pozitif çıkmıştır. Bulguya rastlanan sporcu ve personelimizin takip, izolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanmıştır. Bu kapsamda yarın oynayacağımız Lokman Hekim Fethiye Belediyespor maçımız ileri bir tarihe ertelenmiş olup, ligdeki maç takvimimizle ilgili Türkiye Basketbol Federasyonunun kararı beklenmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı