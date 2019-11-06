Gaziantep Basketbol deplasmanda kazandı

Başkent Riga ile aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-20 önde kapatan VEF Riga, soyunma odasına da 44-37 üstünlükle gitti.

06.11.2019 00:53 | Son Güncelleme: 06.11.2019 00:53
Gaziantep Basketbol deplasmanda kazandı

Başkent Riga ile aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-20 önde kapatan VEF Riga, soyunma odasına da 44-37 üstünlükle gitti.


Ev sahibi ekip, 3. periyotta farkı 9 sayıya (68-59) çıkardı ancak Gaziantep Basketbol, son 10 dakikadaki performansıyla maçı 85-81 kazandı.


Gaziantep Basketbol'da forma giyen Jason Rich, 25 sayıyla sahanın en skoreri oldu.


Gaziantep Basketbol, gruptaki ilk galibiyetini, VEF Riga ise 3. yenilgisini aldı. 

Kaynak: Hürriyet

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