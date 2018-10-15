Gaziantep Basketbol'da Transfer

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, Hırvat oyuncu Marko Tomas'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşında ve 2 metre boyundaki Tomas ise 2+5 aylık opsiyonlu anlaşma sağlandığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezonu Hırvatistan'ın Cibona Zagreb takımında geçiren Tomas'ın, Türkiye'de daha önce Fenerbahçe ve TED Ankara Kolejliler takımlarında forma giydiği kaydedildi. Marko Tomas'ın 2018-2019 sezonunda Hırvatistan'ın Zabok takımında 2 maça çıktığı aktarıldı.