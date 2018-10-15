Gaziantep Basketbol'da Transfer
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, Hırvat oyuncu Marko Tomas'ı kadrosuna kattı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, Hırvat oyuncu Marko Tomas'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşında ve 2 metre boyundaki Tomas ise 2+5 aylık opsiyonlu anlaşma sağlandığı belirtildi.
Geçtiğimiz sezonu Hırvatistan'ın Cibona Zagreb takımında geçiren Tomas'ın, Türkiye'de daha önce Fenerbahçe ve TED Ankara Kolejliler takımlarında forma giydiği kaydedildi. Marko Tomas'ın 2018-2019 sezonunda Hırvatistan'ın Zabok takımında 2 maça çıktığı aktarıldı.
YORUMLAR