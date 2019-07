Gaziantep Basketbol'da iç transfer

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Can Uğur Öğüt ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep temsilcisi, sözleşmesi sona eren tecrübeli oyun kurucu Can Uğur Öğüt ile yeniden anlaştı.

Kırmızı-siyahlı ekip, Can Uğur ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Gaziantep Basketbol takımıyla ilk kez 2013-14 sezonunda sözleşme imzalayan Can Uğur Öğüt, 2016-17 sezonunda Acıbadem Üniversitesi ile anlaşmış, 1 yıllık ayrılığın ardından Gaziantep ekibine dönmüştü.

Kaynak: AA