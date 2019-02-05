Gaziantep Basketbol'da Doğan Şenli 2 Ay Yok

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un oyuncusu Doğan Şenli'nin yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 2 ay forma giyemeyeceği bildirildi.

Gaziantep Basketbol'da Doğan Şenli 2 Ay Yok

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un oyuncusu Doğan Şenli'nin yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 2 ay forma giyemeyeceği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'teki antrenmanlarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekipte Doğan Şenli, idman sırasında sakatlık yaşadı.

Yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen Şenli'de yapılan inceleme sonrasında Aşil tendonu etrafındaki dokularda deformasyon oluştuğu tespit edildi.

Tecrübeli oyuncusunun yaklaşık 8 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.

Kaynak: AA
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