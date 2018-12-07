Gaziantep Basketbol - Bahçeşehir Koleji: 65-63
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Gaziantep Basketbol, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 65-63 yendi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 9. haftanın son maçında Gaziantep Basketbol, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 65-63 yendi. Maça iyi başlayan Bahçeşehir Koleji, ilk 5 dakika geride kalırken 9 sayılık (4-13) farka ulaştı. Bu bölümden sonra 11-0'lık seri yakalayan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 15-13 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte etkili oyununu sürdüren Gaziantep ekibi, rakibinin top kayıplarını iyi değerlendirerek farkı açtı ve devreyi 36-23 önde kapattı.
Karşılıklı sayılarla devam eden üçüncü çeyreği de Gaziantep Basketbol 51-41 önde bitirdi.
Maçın son periyodunda Bahçeşehir Koleji farkı azaltsa da Gaziantep Basketbol, parkeden 65-63 galip ayrıldı.
Salon: Karataş Şahinbey
Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon
Gaziantep Basketbol: Orhan Haciyeva 2, Vasiliauskas 7, Jekiri 14, McKissic 8, Can Uğur Öğüt 2, James 11, Kadir Bayram, Tomas 16, Doğan Şenli 5
Bahçeşehir Koleji: Rautins 21, White 11, Cevat Alper Özcan 9, Colom 9, Slaughter 10, Ahmet Fatih Cantitiz, Yiğitcan Turna, Hakan Yapar, Babb 3
1. Periyot: 15-13
Devre: 36-23
3. Periyot: 51-41