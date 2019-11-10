Gaziantep Basketbol 83 - 88 Anadolu Efes

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 88-83 mağlup etti.

10.11.2019 23:37 | Son Güncelleme: 10.11.2019 23:37
Gaziantep Basketbol 83 - 88 Anadolu Efes

ING Süper Ligi'nin 7. haftasında , deplasmanda Basketbol'u 88-83 mağlup etti.


Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi takım ilk periyodu 24-23 önde tamamladı. İkinci yarıda etkisini arttıran Anadolu Efes, soyunma odasına 44-43 önde girdi.


Çekişmeli geçen üçüncü periyot 65-65 berabere tamamlandı. Dördüncü çeyreğin son bölümünde etkili olan konuk takım maçtan 88-83 galip ayrıldı.


Gaziantep Basketbol: 83 - Anadolu Efes: 88


Salon: Şahinbey


Hakemler: Özlem Yalman, Osman Sinan İşgüder, Alper Özgök


Gaziantep Basketbol: Can Uğur Öğüt 3, Hagins 6, Orhan Aydın Haciyeva 10, Crawford 19, Rich 26, İsmail Cem Ulusoy 2, Sanders 6, Metehan Akyel, Buva 11


Anadolu Efes: Doğuş Balbay 2, Sertaç Şanlı 13, Mcic 19, Simon, Singleton 11, Beaubois 17, Yiğitcan Saybir, Tolga Geçim 5, Buğrahan Tuncer 11, Pleiss 10


1. Periyot: 24-23


Devre: 43-44


3. Periyot: 65-65

Kaynak: Hürriyet

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