Gaziantep Basketbol: 80 - İstanbul Bbsk: 69
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında karşılaştığı İstanbul Büyükşehir Belediye Spor'u 80-69'luk skorla mağlup etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında karşılaştığı İstanbul Büyükşehir Belediye Spor'u 80-69'luk skorla mağlup etti.
---KÜNYE---
Salon: Karataş Şahinbey Hakemler: Yener Yılmaz xx, Alper Özgök xx, Ayşenur Yazıcıoğlu xx Gaziantep Basketbol: Orhan Hacıyeva xxx 15, Tonye Jekiri x 11, Marko Tomas xx 5, McKissic x 6, Doğan Şenli x, Phllip Edward Greene xxx 10, Vasiliauskas xxx 19, Can Uğur Öğüt xx 12, Murat Göktaş x, Yunus Çankaya x 2 Başantrenör: Nenad Markovic İstanbul BBSK: Tu Holloway xxx 25, Babic xxx 13, Semih Erden xxx 15, Mehmet Yağmur xx 4, Yordan Minchev x, Andre Spight 3, Damian Kulig x 6, Mert Çevik xx 3, Ramazan Tekin x, Ali Berent Kavaklıoğlu x Başatrenör: Hakan Yavuz 1. Periyot: 20-19 (Gaziantep Basketbol lehine) Devre: 37-31 (Gaziantep Basketbol lehine) 3. Periyot: 53-53
(İHA)