Gaziantep Basketbol 5. Zaferini Aldı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Gaziantep Basketbol, ligin güçlü ekiplerinden Bahçeşehir Koleji'ni konuk etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Gaziantep Basketbol, ligin güçlü ekiplerinden Bahçeşehir Koleji'ni konuk etti. Gaziantep Karataş Spor Salonu'nda oynan zorlu karşılaşmayı Gaziantep Basketbol 65-63'lük skorla galip bitirdi. Bu galibiyetle ligdeki 5. zaferini elde eden kırmızı-siyahlılar puanını da 14'e çıkardı. Bahçeşehir Koleji ise bu mağlubiyetin ardından puanını 13 yaptı.
Salon: Karataş Şahinbey Hakemler: Yener Yılmaz xx, Altuğ Köselerli xx, Ziya Özorhon xx Gaziantep Basketbol: James xxx 11, Orhan Hacıyeva x 2, Vasiliauskas xx 7, Kadir Bayram x, Jekiri xxx 14, Marko Tomas xxx 16, McKissic xxx 11, Can Uğur Öğüt x 2, Doğan Şenli xx 5, Başatrenör: Nenad Markovic Bahçeşehir Koleji: Dewayne White Jr. xxx 11, Andy Rautins xxx 21, Marcus Slaughter xxx 10, Colom xx 9, Yiğitcan Turna x, Chris Babb x 3, Hakan Yapar x, Alper Özcan xx 9 Başatrenör: Stefanos Dedas 1. Periyot: 15-13 (Gaziantep Basketbol Lehine) Devre: 36-23 (Gaziantep Basketbol Lehine) 3.Periyot: 51-41 (Gaziantep Basketbol Lehine)
(Said Vakkas Yağcı/İHA)