Gaziantep, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır
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Gaziantep, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır

Gaziantep, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır
Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Spor

Gaziantep, Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep, Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamladı ve maçın oynanacağı Alanya'ya hareket etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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