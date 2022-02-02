Gazeteci Cem Küçük'ten çok konuşulacak sözler: Marketlerde fiyatlara ekstra bir zam gelmedi

Serap Belet'in moderatörlüğünü yaptığı Habertürk Gündem programına Ersan Şen, Faruk Aksoy, Şaban Sevinç ve Cem Küçük konuk oldu.

"MARKETLERDE FİYATLAR DEĞİŞMEDİ"

Türkiye'nin ekonomik durumuyla ilgili çıkan bir tartışmada gazeteci Cem Küçük'ün ifadeleri sosyal medyada tartışma konusu oldu. Marketlerde aralık ayından beri fiyatların aynı olduğunu ifade eden Küçük, ekstra bir zam gelmediğini belirtti.

"ÜÇ HARFLİLERDEN ALSIN"

Buna karşılık Ersan Şen'in "Bir demet maydanoz 8.5 lira olmuş, sen neyden bahsediyorsun?" sorusuna ise Küçük, "Ya bırakın hocam. Üç harflilerden alsın" dedi.

"EKSTRA YOK ŞU AN"

Tartışmanın hararetlenmesi üzerine Serap Belet'in "Gıdada yükseliş var Cem Bey, artış var" sözlerine karşılık Cem Küçük, "Ekstra yok şu an. Yapmayın. Onlar Aralık'ta arttı" ifadelerini kullandı.