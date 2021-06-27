Gatasaray'da Mostafa Mohamed, Dinamo Bükreş'le oynanan hazırlık maçında sakatlandı

Sezon öncesi ilk hazırlık maçını Dinamo Bükreş'le oynayan Galatasaray'da Mostafa Mohamed şoku yaşanıyor. Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında sakatlanan Mısırlı forvet, maça devam edemedi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Rumen ekibi Dinamo Bükreş ile karşı karşıya geliyor.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Mücadelenin 4'üncü dakikada ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşun ardından rakip savunmacının darbesiyle yerde kalan Mostafa Mohamed, sol dizini tutarak sağlık görevlilerinin saha içerisine çağrılmasını işaret etti. Sağlık görevlilerinin sahaya girmesinin ardından Mısırlı oyuncunun tedavisine bir süre burada devam edildi. Daha sonra saha kenarına alınan 23 yaşındaki oyuncu, 9'uncu dakikada yerini Ali Yavuz Kol'a bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı