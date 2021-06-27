Gatasaray'da Mostafa Mohamed, Dinamo Bükreş'le oynanan hazırlık maçında sakatlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gatasaray'da Mostafa Mohamed, Dinamo Bükreş'le oynanan hazırlık maçında sakatlandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sezon öncesi ilk hazırlık maçını Dinamo Bükreş'le oynayan Galatasaray'da Mostafa Mohamed şoku yaşanıyor. Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında sakatlanan Mısırlı forvet, maça devam edemedi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Rumen ekibi Dinamo Bükreş ile karşı karşıya geliyor.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Mücadelenin 4'üncü dakikada ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşun ardından rakip savunmacının darbesiyle yerde kalan Mostafa Mohamed, sol dizini tutarak sağlık görevlilerinin saha içerisine çağrılmasını işaret etti. Sağlık görevlilerinin sahaya girmesinin ardından Mısırlı oyuncunun tedavisine bir süre burada devam edildi. Daha sonra saha kenarına alınan 23 yaşındaki oyuncu, 9'uncu dakikada yerini Ali Yavuz Kol'a bıraktı.

Gatasaray'da Mostafa Mohamed, Dinamo Bükreş'le oynanan hazırlık maçında sakatlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Fatih Terim'in Benfica ile kurduğu bağlantı sayesinde G.Saray'a yıldız yağacak
Fatih Terim'in Benfica ile kurduğu bağlantı sayesinde G.Saray'a yıldız yağacak
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için yarın imza töreni düzenlenecek
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için yarın imza töreni düzenlenecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Varank Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Brad Pitt Cem Yılmaz Demet Akalın Yiğit Marcus Aral
Spor Ozan Tufan Emre Kocadağ Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gatasaray'da Mostafa Mohamed, Dinamo Bükreş'le oynanan hazırlık maçında sakatlandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 18:57:04. #1.14#

title