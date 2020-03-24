Gary Neville ile Ryan Giggs, otellerini sağlık görevlilerinin hizmetine sundular Koronavirüsle mücadelede global ölçekli çalışmalar yapılırken spor dünyası, desteğini arttırmaya devam ediyor.

Koronavirüsle mücadelede global ölçekli çalışmalar yapılırken spor dünyası, desteğini arttırmaya devam ediyor. Cristiano Ronaldo, Zion Williamson, Giannis Antetokounmpo gibi birçok dünya yıldızı maddi destek sağlıyorlar. Bir dönemler Manchester United’da beraber oynayan ve unutulmaz başarılara imza atan Gary Neville ile Ryan Giggs ikilisi, bu yardım kampanyasında sağlık görevlilerini unutmadı.

Galler Milli Takımı’nda teknik direktörlük yapan Giggs, Neville’le birlikte işlettikleri iki oteli Ulusal Sağlık Sistemi çalışanlarına açtıklarını duyurdu. Giggs, konu hakkında şunları söyledi: “Otellerimizi koronavirüsün ortaya çıktığı ilk dönemlerde kapatma kararı aldık. Önceliğimiz tabii ki sağlık. Annem, Manchester’de 25 yıl boyunca yardımcı hemşirelik yaptı. Oradaki arkadaşlarından duyduğuna göre Ulusal Sağlık Sistemi’nde çalışanların kalacak yere ihtiyacı varmış. Neville’le birlikte bunu duyduğumuzda otellerimizi onların konaklamasına açmak istedik.”