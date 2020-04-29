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Fenerbahçeli Garry Rodrigues'ten 175 aileye gıda yardımı

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Garry Rodrigues, Kızılay aracılığıyla Çorum'un İskilip ilçesindeki ihtiyaç sahibi 175 aileye yardım kolisi gönderdi.

Fenerbahçeli Garry Rodrigues'ten 175 aileye gıda yardımı
29.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:25

Koronavirüse karşı toplumun her kesiminden olduğu gibi futbolcular da bireysel olarak ellerinden geleni yapıyorlar. Fenerbahçe'nin Hollandalı oyuncusu Garry Rodrigues, koronavirüs ile mücadele kapsamında Kızılay'a nakdi bağışta bulundu. Kızılay İskilip Şubesi hesabına 12 bin TL bağışta bulunan Rodrigues'in bağışı sonrasında 175 koli yardım hazırlanarak ilçedeki ihtiyaç sahiplerine Kızılay yetkilileri tarafından ulaştırıldı.

Fenerbahçeli Garry Rodrigues'ten 175 aileye gıda yardımı

"İSKİLİP KIZILAY ŞUBESİ'NE BİR FUTBOLCUNUN YARDIM ETMESİNE ŞAŞIRDIK"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İskilip Kızılay Şube Başkanı Mehmet Koca, "Oyuncunun Kızılay hesabına yardım yaptığını öğrendik. Bunun 175 adet paket yapılarak Kızılay tarafından ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılması yazıyordu. Bu paketleri hazırlayarak dağıtıyoruz. Önce şaşırdık. Gittik hesabı kontrol ettiğimizde gerçekten 12 bin TL yattığını gördük. İnanamadık. Çünkü yabancı bir futbolcunun İskilip Kızılay Şubesi'ne bağışta bulunması tuhafımıza gitti. Ama hesaplarımızda gerçekten paranın olduğunu gördük. Onun hayrına 12 bin liralık 175 paket yardım kolisi hazırlayıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Devamını bekliyoruz. Kızılay nasıl yurt dışında yardımlar yapıyorsa onların da bizlere yardımda bulunması gerçekten çok güzel ve duygulandırıcı" dedi.

Fenerbahçeli Garry Rodrigues'ten 175 aileye gıda yardımı
Fenerbahçeli Garry Rodrigues'ten 175 aileye gıda yardımı

Kaynak: İHA

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