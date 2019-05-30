Garipoğlu, şirketini Alman rakibine satıyor

Türkiye'nin en büyük hidrojen peroksit üreticisi olan Garipoğlu Şirketler Grubu'na bağlı Hidrojen Peroksit A.Ş'nin tamamı alanında dünyanın en büyüğü kabul edilen Alman sanayi devi United Initiators'a devrediliyor. İki taraf, anlaşma için görüşmelere başladı.