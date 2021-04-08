Gareth Bale: UFO gördüm, yüzde yüz uzaylılar var

Bir dönem Boca Juniors forması giyen Guillermo Marino, futbolculuğu döneminde uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldığını iddia etmişti. Tottenham'ın yıldız futbolcusu Gareth Bale'den de sürpriz bir uzaylı itirafı geldi. Bale, " Yüzde yüz uzaylılar var, buna yüzde yüz eminim. Ben kendim de UFO gördüm" dedi.

Premier Lig'de Tottenham forması giyen Gareth Bale, ilginç bir iddiayla gündeme geldi. Gallerli yıldız futbolcu uzaylıların varlığına inandığını ve UFO gördüğünü söyledi.

"BEN KENDİM DE UFO GÖRDÜM"

Uzaylıların varlığına inandığını belirten Bale, "Bu konuda birçok komplo teorisi var. Amerikan hükümetinin yayınladığı bir UFO görüntüsü vardı, yüzde yüz uzaylılar var, buna yüzde yüz eminim. Ben kendim de UFO gördüm" ifadelerini kullandı.

"UZAYLILAR BENİ KAÇIRDI"

Bir dönem Boca Juniors forması giyen Guillermo Marino da, futbolculuğu döneminde bir idmana uzaylılar kaçırdığı için geç kaldığını iddia etmişti. Marino, bu konuda o dönemki takım arkadaşı Gustavo Lorenzetti'yi de ikna etti.

"UZAYLILARIN KAÇIRDIĞINI İDDİA ETTİ"

Gustavo Lorenzetti, takım arkadaşının sözleri hakkında; "Guillermo, uzaylılar tarafından kaçırıldığı için bir idmana geç geldiğini söyledi. Guille, iki gün sonra gelip bunu söyledi. O akıllı bir adamdır, herkes onu bilir" dedi.

(SPORX)