Gareth Bale Rakip Taraftarların Önünde Oynamaktan Mutlu Olacağını Söyledi

Galler'in yıldızı Gareth Bale, Euro 2020'de Grup A'da Türkiye ile oynayacakları kritik maç öncesi açıklamalarda bulundu. Onlar için deplasman maçı gibi olacağını bildiğini söyleyen Bale, böyle olmasından dolayı mutlu olacağını söyledi.