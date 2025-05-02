Garanti mobil 'Cihaz eşleşmesi kaldırılmıştır' uyarısı ne demek?

Sosyal medyada birçok kullanıcı, Garanti BBVA mobil uygulamasına giriş yapamadığını ve işlemlerini gerçekleştiremediğini paylaştı. Yaşanan erişim sorunu kısa sürede gündem olurken, internette "Garanti mobil çöktü mü?" merak edildi.

GARANTİ BANKASI ÇÖKTÜ MÜ?

Garanti Bankası'nın mobil uygulamasında 2 Mayıs gününde bağlantı hataları yaşanıyor. Kullanıcılar uygulamaya giriş yaparken "İşleminiz gerçekleştirilemiyor. Lütfen ağ bağlantınızı kontrol ediniz." ifadesi ile karşılaşıyor.

ERİŞİM SORUNUNUN NEDENİ BELLİ OLMADI

Garanti BBVA tarafından ise henüz bir resmi açıklama gelmedi.

Kullanıcılar, uygulamaya giriş yapmaya çalıştıklarında "Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" mesajıyla karşılaştıklarını aktarıyor.

HATA EKRANI

Mobil uygulamaya erişim sağlamaya çalışan banka müşterileri; "Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen faha sonra tekrar deneyiniz" mesajıyla karşılaştıklarını gösteren paylaşımlar yapıyor.

"Cihaz eşleşmesi kaldırılmıştır" uyarısı hakkında henüz açıklama yapılmadı.

GARANTİ BANKASI'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI