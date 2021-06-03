Garanti ile iş birliğine giden A-101, müşterilere kasada anında kredi verecek

Türkiye'de en fazla market sayısına sahip olan A-101, bambaşka bir sektöre imza attı. Garanti Bankası ile iş birliğine giden market zinciri, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya gibi ürünleri kredi ile satmaya başladı. Müşteriler bankaya gitmeden Garanti Bankası aracılığıyla kasada anında kredi kullanabilecek.